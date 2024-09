Nach Schusswechsel in München besteht keine Gefahr mehr

München: Nach dem Schusswechsel zwischen Polizeibeamten und einem Bewaffneten am Karolinenplatz gibt es nun Entwarnung. Laut Polizei besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Am Vormittag hatte ein Mann in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokumentationszentrums in München mit einer Langwaffe auf Polizisten geschossen. Beamte lieferten sich mit ihm ein Feuergefecht, in dessen Verlauf der Täter tödlich verletzt wurde. Die Umgebung wurde daraufhin abgesperrt, ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Befürchtung, es könnten noch eventuelle Komplizen des Schützen unterwegs sein, hat sich nicht bewahrheitet. Nach ersten Erkenntnissen stammte der Angreifer aus Österreich. Welches Motiv er hatte, ist unklar. Zur Stunde wollen sich Ministerpräsident Söder und der bayerische Innenminister Herrmann äußern. Israels Staatspräsident Herzog dankte den deutschen Sicherheitsdiensten für ihr schnelles Eingreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 13:45 Uhr