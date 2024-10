Nach Schießerei in Göppingen ist der Täter flüchtig

Göppingen: Bei einer Schießerei in einer Bar der Baden-Württembergischen Stadt ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden laut Polizei schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete demnach zu Fuß, nach ihm wird gefahndet. Polizei und Rettungsdienst waren in der Nacht mit einem Großaufgebot im Einsatz, nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt hatte am Abend das Göppinger Weinfest begonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 05:00 Uhr