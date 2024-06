Nach Regensburg hebt auch Landkreis Dillingen Katastrophenfall auf

München: Trotz der erneuten Regenfälle am Wochenende entspannt sich die Lage in den meisten bayerischen Hochwassergebieten. Nach der Stadt Regensburg hat auch der Landkreis Dillingen den Katastrophenfall aufgehoben. Wie das Landratsamt mitteilte, zeigen auch die Prognosen keine weitere Gefährdung mehr. In Passau will die Stadtverwaltung noch abwarten, wie sich der Pegel des Inn entwickelt. In der Altstadt sind noch einige Straßen wegen Überflutungen gesperrt. Auch die Bahn hat in vielen Regionen in Süddeutschland noch mit den Folgen der Unwetter zu kämpfen. Im Regional- und Fernverkehr kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund sind unter anderem Probleme in den Stellwerken und beschädigte Strecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 23:00 Uhr