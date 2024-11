Nach Paketbränden in Europa werden Verdächtige in Litauen festgenommen

Vilnius: Die Justiz in Litauen hat mehrere Verdächtige festgenommen, die für die Explosion von Paketen in europäischen Post-Depots verantwortlich sein sollen. Ein nationaler Sicherheitsberater machte den russischen Militärgeheimdienst für die Tat verantwortlich. Er sprach von einer unkonventionellen Operation gegen Nato-Länder. Demnach sollten die Anschläge Frachtflüge in die USA treffen. Im Juli waren in Kurierdepots in Großbritannien und Deutschland Pakete explodiert. In Polen soll nach Medienberichten auf diese Weise ein DHL-Lkw in Brand gesetzt worden sein. Die Generalstaatsanwältin von Litauen sprach nach der Festnahme von intensiven Ermittlungen, an denen auch andere Länder beteiligt seien.

