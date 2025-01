Nach Massenpanik bei Hindu-Fest in Indien gibt es wohl Tote und Verletzte

Prayagraj: Beim weltweit größten Pilgerfest im Norden Indiens sind bei einer Massenpanik mehrere Menschen verletzt worden. Laut Medienberichten soll es auch Tote geben. Fotos und Videos von lokalen Medien zeigen Rettungskräfte, die Verletzte abtransportieren. Augenzeugen berichten davon, wie sie in den Menschenmassen eingeklemmt wurden und zu Boden fielen. Offenbar waren die Pilger am frühen Morgen in Panik geraten, nachdem Sicherheitsabsperrungen eingestürzt waren. Der heutige Tag gilt als der heiligste des sechswöchigen religiösen Festivals. Die Behörden erwarten deshalb rund 100 Millionen Gläubige, die im Zusammenfluss des Ganges und des Yamuna ein heiliges Bad nehmen wollen.

