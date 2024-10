Nach Hotelbrand in Bamberg werden Gäste in Notunterkünften untergebracht

Bamberg: Bei dem Hotelbrand in der oberfränkischen Stadt sind gestern Abend nach neuen Angaben zwölf Menschen verletzt worden. Ein 67-Jähriger schwebt laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Die Flammen waren demnach in einer Küche des Hotels ausgebrochen, Feuerwehrkräfte mussten anschließend einen Teil der Gäste aus dem Haus holen. Das Hotel ist derzeit nicht bewohnbar. Für die Menschen, die sich dort eingebucht hatten, hat die Stadt in der nahegelegenen Realschule eine Notunterkunft eingerichtet. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 16:00 Uhr