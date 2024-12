Nach Gasaustritt in Coburg ist Ursache weiter unklar

Coburg: Nach dem Gasalarm in der Innenstadt ist die genaue Ursache weiter unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte, dass in einem Verbrauchermarkt Kohlenmonoxid austrat. Die Feuerwehr hat am Abend Entwarnung gegeben, die Straßensperren wurden aufgehoben. Es wurde vorher der Verbrauchermarkt geräumt. Zwei Menschen mussten wegen Kohlenmonoxid-Vergiftung per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. 24 weitere Personen klagten über gereizte Atemwege. Es waren 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 07:00 Uhr