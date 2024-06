Nach Feuer in Solingen ermittelt Polizei wegen Brandstiftung und versuchten Mordes

Wuppertal: Nach dem Wohnhausbrand in Solingen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und des versuchten Mordes. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal mitteilten, deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass bei dem Feuer Brandbeschleuniger zum Einsatz kam. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag in dem dreistöckigen Wohnhaus in Solingen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Bewohner mit einer Drehleiter in Sicherheit bringen. Elf Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2024 18:15 Uhr