Nach Explosion in Memmingen läuft ein Großeinsatz

Memmingen: In einem Wohnhaus in der schwäbischen Stadt hat sich am frühen Abend eine Explosion ereignet. Dabei hat es offenbar schweren Sachschaden gegeben: Nach Angaben der Polizei ist ein Mehrfamilienhaus eingestürzt, umliegende Gebäude wurden demnach beschädigt. Angaben über Verletzte liegen noch nicht vor, auch gibt es noch keine Hinweise auf die Ursache. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Kräften vor Ort, teils auch aus Baden-Württemberg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 19:15 Uhr