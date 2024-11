Nach Drohbrief setzt Volkacher Stadtrat ein Zeichen

Volkach: Nach Drohungen gegen die Pächter einer Weinstube in der Stadt im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat der Stadtrat am Abend geschlossen ein Zeichen gesetzt. Alle Mitglieder über alle Parteien hinweg gingen nach der Stadtratssitzung zum Abendessen in das Lokal. Weil die Grünen aus Volkach dort ihren Stammtisch abhalten, hatten die Pächter einen anonymen Drohbrief erhalten. Darin heißt es wörtlich: "Sollten sie nochmals dieser Partei 'Unterschlupf' gewähren und somit die illegalen Machenschaften unterstützen, werden wir Volkacher Bürger ihr Restaurant boykottieren und zum Boykott aufrufen!“ Die Kripo ermittelt. Bürgermeister Bäuerlein sprach von einer bodenlosen Unverschämtheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2024 01:00 Uhr