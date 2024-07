Nach Dreifachmord in Langweid muss Angeklagter lebenslang in Haft

Augsburg: Im Prozess um den Dreifachmord im schwäbischen Langweid ist am Vormittag das Urteil gefallen. Wie das Landgericht Augsburg mitteilte, muss der 65-jährige Angeklagte lebenslang in Haft. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit gibt es erhebliche Hürden für eine Freilassung nach 15 Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Tat im Juli vergangenen Jahres absichtlich und nicht im Affekt verübt hatte. Der Sportschütze hatte wegen eines jahrelangen Streits drei seiner Nachbarn mit Kopfschüssen getötet und zwei weitere Personen schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 12:00 Uhr