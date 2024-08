Nach dem Flugzeugabsturz in Brasilien suchen Experten nach der Ursache

Brasilia: Nach dem Flugzeugabsturz in Brasilien mit 62 Toten sind mittlerweile alle Leichen geborgen worden. Wie die Regionalregierung in Sao Paulo mitteilte, wurden die sterblichen Überreste der 34 Männer und 28 Frauen nach Sao Paulo gebracht, wo sie identifiziert und an ihre Familien übergeben werden sollen. Warum das Passagierflugzeug vorgestern abstürzte, ist nach wie vor unklar. Ermittler werten jetzt den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder aus - die sogenannte Black Box. Daten der Plattform Flightradar 24 legen nahe, dass das Flugzeug in weniger als einer Minute um fast 4.000 Höhenmeter absackte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 07:00 Uhr