Nach dem Anschlag von Magdeburg gibt es Strafanzeigen gegen Stadt und Polizei

Magdeburg: Fünf Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt der Stadt verdichten sich Hinweise darauf, dass es Fehler bei der Absicherung gegeben haben könnte. Nach Informationen des MDR hat eine Gruppe von Kriminalisten Anzeige erstattet gegen die Polizei und die Stadt wegen unterlassener Hilfeleistung. Sachsen-Anhalts Innenministerium hat das bestätigt. Bereits am Montag war bekannt geworden, dass ein Polizeifahrzeug als sogenannte mobile Sperre nicht am vorgesehenen Standort am Weihnachtsmarkt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 21:00 Uhr