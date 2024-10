Nach Brückeneinsturz in Baltimore zahlt Schiffsbetreiber Wiedergutmachung

Baltimore: Der Betreiber des Containerschiffes, das im März die große Autobahnbrücke in Baltimore im US Bundesstaat Maryland zum Einsturz gebracht hat, will 100 Millionen Dollar an Wiedergutmachung bezahlen. Somit könnte eine Klage des US-Justizministeriums fallengelassen werden. Ein Richter muss der Vereinbarung aber noch zustimmen. Bei dem Unglück waren sechs Arbeiter ums Leben gekommen. Das Schiff war wegen eines Stromausfalls manövrierunfähig und rammte einen Stützpfeiler der Brücke, die daraufhin einstürzte.

