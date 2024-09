Nach Brandanschlägen per Post gibt es Fahndungserfolg

Vilnius: Nach europaweiten Brandanschlägen per Paket gibt es offenbar einen Ermittlungserfolg. Wie das ARD-Hauptstadtstudio und der SWR berichten, wurde der Hauptverdächtige in Litauen festgenommen, sein mutmaßlicher Komplize in Polen. Sie sollen mit Luftfracht mindestens vier Pakete mit Brandsätzen verschickt haben - nach Deutschland, Polen und Großbritannien. In Leipzig war dadurch im Juli ein Frachtcontainer in Brand geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 09:00 Uhr