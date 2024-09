Nach Brand in Münchner Betonwerk extremistischer Hintergrund vermutet

München: Nach dem Feuer in einem Betonwerk in München gehen Ermittler von Brandstiftung aus. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte, gilt ein extremistischer Hintergrund als wahrscheinlich. Geprüft wird demnach, ob das Feuer in Zusammenhang mit anderen Bränden in der Region stehen könnte. In der Vergangenheit hatte es immer wieder in München und Umgebung gebrannt - unter anderem auf Baustellen, in Geothermie- und Bahnanlagen sowie Funkmasten. In der vergangenen Nacht wurden in dem Münchner Betonwerk sechs Betonmischer, ein Radlader, ein Betonförderband und die Spitze eines Mischsilos beschädigt oder zerstört. Es entstand Millionenschaden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 17:00 Uhr