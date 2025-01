Nach Attentat in New Orleans ermittelt FBI wegen Terrorverdachts

New Orleans: Nach der tödlichen Attacke mit einem Auto ermittelt das FBI wegen Terrorverdachts. In der Silvesternacht war ein Mann mit einem Pickup-Truck mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge im Ausgehviertel von New Orleans gerast. Laut FBI kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, 35 weitere wurden verletzt. Der Fahrer wurde bei einer Schießerei mit der Polizei getötet. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Der künftige US-Präsident Trump stellte auf seiner Online-Plattform Truth Social aber einen Zusammenhang her mit dem Thema Migration. Er schrieb von einem Höchststand der Kriminalität - die FBI-Statistik belegt allerdings insgesamt rückläufige Zahlen. Präsident Biden erklärte, es gebe keine Rechtfertigung für Gewalt jeglicher Art.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 20:00 Uhr