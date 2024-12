Nach Attacke in Magdeburg steigt Totenzahl auf vier

Magdeburg: Nach der gestrigen Attacke in Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen. Das melden NDR und WDR unter Berufung auf Sicherheitskreise. Darüber hinaus wurden etwa 200 Menschen verletzt. Nach der Attacke auf den Weihnachtsmarkt ist Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt in tiefer Trauer. Öffentliche Kultureinrichtungen bleiben geschlossen. Am Abend gibt es im Dom einen Gedenk-Gottesdienst. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts Konkretes bekannt. Der mutmaßliche Täter, ein 50-Jähriger Facharzt für Psychiatrie, stammt aus Saudi Arabien, lebt aber bereits seit fast 20 Jahren in Deutschland. Sein Werdegang ist widersprüchlich. Zunächst war er als Fluchthelfer aktiv, später hat er sich zum Islam-Kritiker und AfD-Sympathisanten entwickelt. Das zeigen laut Ermittler Posts und Videos im Internet. Im Laufe des Tages werden Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser in Magdeburg erwartet.

