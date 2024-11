Nach Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam gibt es Vermisste

Amsterdam: Nach Angriffen auf israelische Fußballfans in der Stadt werden drei Israelis vermisst. Zehn Menschen seien bei den Attacken verletzt worden, teilte das israelische Außenministerium mit. Die Regierung schickt Flugzeuge, um die Fans von Maccabi Tel Aviv nach Hause bringen zu lassen. Außenminister Saar reist kurzfristig in die Niederlande, um mit Regierungsvertretern über den Kampf gegen Antisemitismus zu sprechen. Amsterdams Bürgermeisterin Halsema sagte, an mehreren Stellen in der Stadt seien Fans belagert, misshandelt und mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Nach Angaben von israelischen Zeugen wurden die Anhänger von Maccabi Tel Aviv von pro-palästinensischen Jugendlichen angegriffen. Die Polizei nahm knapp 60 Menschen fest. Sie brachte die Israelis in ihre Hotels. Die Fans hatten das Europa-League Spiel gegen Ajax Amsterdam verfolgt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 11:45 Uhr