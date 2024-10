Nach Angriff auf UN-Truppen im Libanon wächst die Kritik an Israel

Beirut: Nach dem Beschuss des Hauptquartiers der UN-Mission Unifil im Libanon wächst die Kritik an Israel. Der indonesische UN-Botschafter Prabowo sagte vor dem UN-Sicherheitsrat in New York, der Vorfall sei inakzeptabel. Der Angriff sei ein Versuch, die Friedensmission und die internationale Gemeinschaft einzuschüchtern. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schrieb auf der Nachrichtenplattform X, jeder vorsätzliche Angriff auf Friedenstruppen sei ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Laut Italiens Verteidigungsminister Crosetto ist der Beschuss möglicherweise ein Kriegsverbrechen. Nach Darstellung der UN hatten israelische Truppen den Angriff ausgeführt und dabei zwei indonesische UN-Soldaten verletzt. Israels Militär beschuldigte die Hisbollah, die Gegend in der Nähe des Blauhelm-Stützpunktes für ihre Zwecke zu missbrauchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 06:00 Uhr