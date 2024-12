Mutter tötet in Rosenheim offenbar zwei ihrer Kinder

Rosenheim: Eine 39-jährige Frau hat in Rosenheim offenbar zwei ihrer Kinder getötet und anschließend einen Suizidversuch unternommen. Die Polizei spricht von einer Familientragödie. Ein Zeuge hatte der Einsatzzentrale in der Nacht eine offensichtlich verletzte Frau in einem Einfamilienhaus in der oberbayerischen Stadt gemeldet. Einsatzkräfte fanden an der Adresse zwei getötete Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren vor. Vieles deutet laut Polizei daraufhin, dass die 39-Jährige an Heiligabend oder in der Nacht die beiden Kinder mit einem Werkzeug tödlich verletzt habe. Danach habe die Mutter vermutlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Die 39-Jährige kam in ein Krankenhaus. Mehrere Teams des Kriseninterventionsdienstes betreuen Angehörige der Familie und auch Polizeibeamte, die am Tatort waren.

