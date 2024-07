Mutmaßliches Hisbollah-Mitglied in Salzgitter festgenommen

Salzgitter: Der Generalbundesanwalt hat in Niedersachsen ein mutmaßliches Mitglied der libanesischen Hisbollah festnehmen lassen. Der Mann habe im Auftrag der Organisation hierzulande Komponenten zum Bau militärischer Drohnen, insbesondere Motoren, beschafft, teilte die höchste deutsche Anklagebehörde mit. Diese sollten dann in den Libanon ausgeführt und dort bei terroristischen Angriffen auf Israel eingesetzt werden. Gefasst wurde der Verdächtige demnach gestern in Salzgitter. Für die schiitisch-islamistische Hisbollah gilt in Deutschland seit rund vier Jahren ein Betätigungsverbot.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 18:00 Uhr