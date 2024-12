Mutmaßlicher Terrorsympathisant war "besondere Gefahr" für die Sicherheit

Augsburg: Ein Bericht über mutmaßliche Anschlagspläne eines Irakers auf den Augsburger Christkindlesmarkt sorgt für Aufregung in Bayern. Die Polizei Augsburg hat dem BR bestätigt, dass vorgestern ein 37-jähriger Asylbewerber festgenommen wurde. Der Mann hatte laut dem Augsburger Amtsgericht eine besondere Gefahr für die Sicherheit Deutschlands dargestellt. Der Mann sitzt nun in Abschiebehaft. Es sei "von einer terroristischen Gefahr auszugehen“ gewesen, erklärte eine Gerichts-Sprecherin. Was dem Mann konkret vorgeworfen wird, teilte sie nicht mit. Die Zeitung "Die Welt" hatte berichtet, der Mann habe Kontakte zu Islamisten und wollte einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt verüben.

