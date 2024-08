Mutmaßlicher Täter von Solingen in U-Haft

Karlsruhe: Der mutmaßliche Täter von Solingen ist in Untersuchungshaft. Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, wurde der Haftbefehl erlassen und dann in Vollzug gesetzt. Bei dem Verdächtigen, der sich gestern Abend den Behörden gestellt hat, handelt es sich den Angaben zufolge um einen 26-Jährigen aus Syrien. Ihm werden neben Mord und versuchtem Mord auch die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Bei den Messerattacken in Solingen am Freitagabend kamen zwei Männer und eine Frau ums Leben, acht Personen wurden verletzt.

