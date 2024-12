Mutmaßlicher Täter von Magdeburg hatte keine politische Botschaft

Magdeburg: Nach der Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt sind noch viele Fragen offen. Der mutmaßliche Täter ist 50-Jahre alt und stammt aus Saudi-Arabien. Er ist Facharzt der Psychiatrie. Augenzeugen hatten berichtet, dass der Mann mit dem Auto über 400 Meter gezielt durch die Menschenmenge gefahren ist, dabei soll er dieselbe Strecke auch wieder zurückgefahren sein. Über sein Motiv ist nichts bekannt. Bei seiner Festnahme am Tatort gab es keine politische Botschaft. Posts im Internet lassen laut ersten Ermittlungen eine Nähe zur AfD vermuten. Bei der Attacke gestern Abend kamen zwei Menschen ums Leben, 15 Schwerverletzte ringen noch um ihr Leben. Wir werden lange trauern, so der Oberbürgermeister. Heute werden Bundeskanzler Scholz und Innenministerin Faeser in Magdeburg erwartet, auch um über weitere Sicherheitsmöglichkeiten zu sprechen.

