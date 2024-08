Mutmaßlicher Solingen-Angreifer hat sich der Polizei gestellt

Solingen: Der mutmaßliche Attentäter von Solingen hat sich gestellt. Laut Polizei handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 26-jährigen Syrer. Er ist dringend verdächtig, bei einem Stadtfest am Freitagabend drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere teils lebensgefährlich verletzt zu haben. NRW-Ministerpräsident Wüst sprach am Abend von einem Akt des Terrors. Die islamistische Miliz IS reklamierte den Angriff auf Besucher der Solinger 650-Jahr-Feier für sich. Die Stadt kündigte für 10 Uhr einen Trauergottesdienst anstelle des geplanten Festgottesdienstes zum Stadtjubiläum an. Bereits gestern Abend hatte es auf dem Neumarkt in Solingen ein Trauergedenken mit Bundesinnenministerin Faeser gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 08:00 Uhr