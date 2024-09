Mutmaßlicher Islamist wollte in Hof wohl Soldaten töten

Hof: Drei Wochen nach dem Messerangriff eines Syrers in Solingen ist nahe der oberfränkischen Stadt ein Landsmann festgenommen worden, der offenbar eine ähnliche Tat verüben wollte. Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem 27-Jährigen vor, er habe in der Hofer Innenstadt mehrere Soldaten töten wollen. Vor wenigen Tagen habe er sich dafür zwei Macheten gekauft. Der Syrer sitzt in Untersuchungshaft, festgenommen wurde er bereits gestern - nach einem Zeugenhinweis aus seinem Umfeld, wie der bayerische Innenminister Herrmann mitgeteilt hat. Man prüfe jetzt, ob es einen islamistischen Hintergrund gebe. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann Drogen konsumiert habe, so Herrmann. Der Asylbewerber habe Aufsehen erregen und ein Gefühl der Verunsicherung hervorrufen wollen.

