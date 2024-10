Mutmaßlicher IS-Unterstützer in Hannover festgenommen

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft geht gegen mutmaßliche Unterstützer der Dschihadistenorganisation "Islamischer Staat" vor. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Verdächtige. Einer von ihnen wurde am Flughafen Hannover vorläufig festgenommen. Er wird nun einem Richter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Außerdem gab es Durchsuchungen im Raum Paderborn. Die Ermittlungen von Deutschlands oberster Anklagebehörde drehen sich konkret um Geldzahlungen an den IS. Die Terroristen sind für zahlreiche Anschläge in den vergangenen Jahren verantwortlich - etwa in Paris, Brüssel oder auf dem Berliner Weihnachtsmarkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 18:00 Uhr