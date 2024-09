Mutmaßlicher Geldfälscher in Ingolstadt festgenommen

Ingolstadt: Die Ingolstädter Polizei hat einen mutmaßlichen Geldfälscher festgenommen. Der 35-jährige Mann steht unter Verdacht der gewerbsmäßigen Geldfälschung und soll für Bezahlungen mit Falschgeld mindestens im zweistelligen Bereich verantwortlich sein. Laut Polizeiangaben wurden in den Sommermonaten in ganz Süddeutschland gefälschte 200-Euro-Banknoten in Umlauf gebracht. Die Täter sollen in rund 350 Fällen gefälschte Geldscheine ausgegeben haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde nun ein Haftbefehl erlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 16:00 Uhr