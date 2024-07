Mutmaßlicher früherer IS-Kämpfer im Landkreis Donau-Ries festgenommen

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat im Landkreis Donau-Ries ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat festnehmen lassen. Die Behörde verdächtigt den Iraker, sich als Jugendlicher 2014 im Irak dem IS angeschlossen und bis 2016 verschiedenen IS-Einheiten angehört zu haben. Dabei habe er auch an Kampfhandlungen teilgenommen. Der Beschuldigte ist den Angaben zufolge dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft.

