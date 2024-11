Mutmaßlicher Doppelmörder in Österreich tot aufgefunden

Wien: Der Mann, der vor wenigen Tagen in Österreich zwei Menschen erschossen haben soll, hat sich aller Voraussicht nach das Leben genommen. Das hat die Polizei am Nachmittag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Der 56-Jährige wurde in einem Waldstück im Mühlviertel bei Arnreit entdeckt. Wie es hieß, hatte es zuvor Hinweise auf das Fahrzeug des Mannes in der Nähe gegeben. Er wird verdächtigt, am Montag in einer Gemeinde in Oberösterreich den Bürgermeister und einen ehemaligen Jagdleiter getötet zu haben. Seitdem war der Mann auf der Flucht. Weil er mit mehreren Menschen in der Jagd-Szene Streit hatte, waren dutzende Menschen unter Polizeischutz gestellt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 16:00 Uhr