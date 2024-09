Mutmaßlicher Attentäter von Solingen kaufte Messer am Tattag

Solingen: NRW-Innenminister Reul hat laut Deutscher Presse Agentur im Innenausschuss neue Details zum Terroranschlag von Solingen bekanntgegeben. Demnach kaufte der mutmaßliche Attentäter das Tatmesser erst am Tag des Anschlags in einem örtlichen Geschäft. Auf Videoaufnahmen sei der Mann mit einem Handy zu sehen, das die Polizei noch sucht. Bei dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag hatte der Angreifer auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet. Ein 26-jährige Syrer sitzt in Untersuchungshaft.

