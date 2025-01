Mutmaßlicher Attentäter von Las Vegas war in Böblingen stationiert

Las Vegas: Im Fall des explodierten Autos vor einem Trump-Hotel gibt es eine Verbindung nach Deutschland. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der mutmaßliche Fahrer des Wagens als US-Soldat in der Kaserne Böblingen stationiert gewesen sein. Gestern Morgen war ein Auto in Las Vegas explodiert. Der Fahrer wurde getötet und sieben Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem Anschlag aus. Nach FBI-Angaben steht die Explosion nach jetzigem Stand aber nicht mit der Amokfahrt in New Orleans in Verbindung. Dort hatte ein weiterer US-Soldat 14 Menschen wohl aus terroristischen Motiven getötet. Die Ermittler gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem Einzeltäter aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 23:00 Uhr