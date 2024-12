Mutmaßlich rechtsextremer Angriff auf SPD-Mann in Berlin

Berlin: Der Angriff auf zwei SPD-Mitglieder an einem Infostand hat Erschütterung hervorgerufen. Bundesinnenministerin Faeser schrieb auf X, Tritte mit Springerstiefeln in den Bauch und ins Gesicht seien brutale rechtsextreme Gewalt gegen engagierte Demokraten. Die Landeschefin der Grünen in Berlin Stahr bekräftigte, im Wahlkampf müssten Parteien ohne Angst vor Angriffen für ihre Programmatik werben können. Die mutmaßlichen Täter sind 16, 18 und 19 Jahre und wohl aus der rechtsextremen Szene. Der Staatsschutz ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 22:00 Uhr