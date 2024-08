Musk und Trump führen zweistündiges Live-Gespräch auf "X"

Washington: In einem ausführlichen Live-Gespräch auf der Plattform "X" hat sich der republikanische Präsidentschaftsbewerber Trump zu seinen bevorzugten Themen geäußert. Trump sprach mit "X"-Besitzer Musk über die Lage an der Südgrenze der USA, den Krieg in der Ukraine und den Attentatsversuch auf ihn. Er wiederholte dabei seine Vorwürfe gegen die aktuelle US-Regierung. Trumps Behauptungen wurden von Musk nicht hinterfragt, stattdessen bot sich der Unternehmer und Tesla-Chef als Berater an. Das rund zweistündige Gespräch begann mit 40 Minuten Verspätung. Laut Musk war das eine Folge von Störversuchen durch Hacker. Zeitweise waren 1,3 Millionen Zuschauer auf den Livestream aufgeschaltet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 07:00 Uhr