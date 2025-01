Musk sorgt mit an Hitlergruß erinnernder Geste für Aufsehen

Washington: Tech-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk hat mit einer an den Hitlergruß erinnernden Geste für Aufsehen gesorgt. Er sprach auf einer Veranstaltung zur Amtseinführung und bedankte sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten. Dabei hielt er zunächst seine rechte Hand ans Herz und streckte dann den rechten Arm nach oben aus. Viele Nutzer auf Musks Online-Plattform X merkten an, dass die Geste an einen Hitlergruß erinnere. Die US-Historikerin Claire Aubin, die sich mit Nationalsozialismus in den USA befasst, gab ihnen recht. Die Bürgerrechtsgruppe Anti-Defamation nahm Musk hingegen in Schutz. - Elon Musk wird offiziell Teil der neuen Trump-Administration. Er soll ein Büro für rund 20 Mitarbeiter bekommen und sich um mehr staatliche Effizienz kümmern.

