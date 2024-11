Musk bei Trumps Telefonat mit Selenskyj dabei

Washington: An dem Telefonat, das der designierte US-Präsident Trump nach seinem Wahlsieg mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geführt hat, war auch der Hightech-Milliardär Musk beteiligt. Das wurde in Kiew bestätigt. Musk habe sich in das 25-minütige Gespräch eingeschaltet und dabei versprochen, der Ukraine sein Satelliten-Kommunikations-System Starlink weiter zur Verfügung zu stellen. Musk hat Trumps Wahlkampf mitfinanziert und soll auch in dessen Stab einen Sonderposten bekommen.

