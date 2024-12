Musikproduzent Richard Perry mit 82 Jahren gestorben

Los Angeles: Der US-Musikproduzent Richard Perry, der mit Stars wie Rod Stewart, Barbra Streisand und Diana Ross gearbeitet hat, ist tot. Perry starb am Dienstag in Los Angeles im Alter von 82 Jahren an Herzstillstand. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Umfeld. Perry produzierte zahlreiche Hits, darunter "You're so vain" der Songwriterin Carly Simon. Bekannt war Perry auch als ehemaliger Lebensgefährte der Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda. Das Paar hatte sich 2017 getrennt.

