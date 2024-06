Musikfestival Rock im Park beginnt in Nürnberg

Nürnberg: Zehntausende Musikfans strömen an diesem Wochenende wieder zu einem der größten Musik-Festivals Deutschlands. Bis Sonntag findet in Nürnberg Rock im Park statt. Viele Fans sind schon gestern angereist, um ihre Zelte aufzubauen. Bis Sonntag-Abend treten 70 Bands auf, unter ihnen Die Ärzte, Green Day und Måneskin. Sie werden zeitversetzt auch auf dem Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel spielen. Die Wettervorhersage mit Sonne und Wolken dürfte zudem Kurzentschlossene nach Nürnberg locken. Tickets sind noch erhältlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 13:00 Uhr