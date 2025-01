Museum Brandhorst in München registriert großen Besucherandrang

München: Das Museum Brandhorst erfreut sich steigender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr wurden dort fast 230.000 Besucher registriert - ein neuer Höchststand seit der Eröffnung 2009. Wie das Museum mittteilte, lag dies vor allem daran, dass die Ausstellung "Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life" auf großes Interesse stieß. Die Ausstellung läuft seit gut einem halben Jahr und ist noch bis Sonntag geöffnet. Bayerns Kunstminister Blume fand lobende Worte. Das Brandhorst, so sagte er, hole die kreative Energie der pulsierenden Kunstmetropole New York nach München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 14:00 Uhr