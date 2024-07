Mützenich warnt vor neuen Raketen in Deutschland

Berlin: SPD-Fraktionschef Mützenich sieht die geplante Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland kritisch. Man müsse natürlich die Verteidigungsfähigkeit angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine verbessern. Die Risiken dürften aber nicht ausgeblendet werden. Dabei verwies Mützenich vor allem auf die sehr kurze Vorwarnzeit, die Gefahr einer unbeabsichtigten militärischen Eskalation sei "beträchtlich". Am Rande des Nato-Gipfels hatten das Weiße Haus und die Bundesregierung bekanntgegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen.

