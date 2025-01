Münchner Stammstrecke ist am Wochenende geperrt

München: Wer am Wochenende mit der S-Bahn in München unterwegs sein will, muss sich wohl eine Alternative suchen: Ab heute Abend ist wieder einmal die Stammstrecke gesperrt. Zwischen 22 Uhr und Montagfrüh 04:40 Uhr fahren zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof keine S-Bahnen. Grund dafür sind laut Bahn: Tests am neuen Elektronischen Stellwerk in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs. Demnach finden dort auch Kampfmittelsondierungen für die neue Bahnsteigunterführung statt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.01.2025 21:00 Uhr