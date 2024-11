Münchner Stadtrat verschiebt Entscheidung zur IAA

München: Der Stadtrat hat die Entscheidung über die Zukunft der Messe IAA Mobility vertagt. Oberbürgermeister Reiter sagte, man brauche noch mehr Zeit. Wie es hieß, muss das Thema wegen Änderungsanträgen zunächst noch im Wirtschaftsausschuss behandelt werden. Es geht zum einen um die Frage, ob die Messe ab 2026 überhaupt weiter in München stattfinden soll, nächstes Jahr ist sie noch gesetzt. Außerdem gibt es Diskussionen über den sogenannten "Open Space" auf dem Platz vor der Staatsoper. Die Nutzung öffentlicher Flächen für die IAA in der Innenstadt steht immer wieder in der Kritik.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.11.2024 12:00 Uhr