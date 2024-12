Münchner Seniorin stirbt nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

München: Nach einem Brand in München an Heiligabend ist eine Seniorin im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Ein Zeuge hatte am Abend des 24. Dezember Rauch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lerchenau bemerkt. Die Feuerwehr musste die Tür der betroffenen Wohnung gewaltsam öffnen. Laut Polizei standen die Räumlichkeiten bereits in Vollbrand. Die über 80-Jährige lag mit schweren Brandverletzungen im Wohnzimmer. Zur Ursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

