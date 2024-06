Münchner Polizei sieht sich für Fußball-EM-Auftakt gut gerüstet

München: In vier Stunden ist Anpfiff für die Fußball-EM. Deutschland spielt in München gegen Schottland. Tausende von Fans strömen seit Stunden in die Münchner Innenstadt, um ein Fußball-Fest zu feiern. Laut Polizei ist vor allem der Marienplatz voll, aber alles friedlich. Insgesamt sehen sich die Beamten in der Landeshauptstadt gut gerüstet. Der Einsatz der Polizei in München beschränkt sich nicht nur auf die sechs Spieltage in der Landeshauptstadt, sondern erstreckt sich auf die gesamte Dauer der EM. Unterstützt wird die bayerische Polizei von Kräften aus dem Ausland, die ihre Fans kennen und hierher begleiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 17:00 Uhr