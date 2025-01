Münchner Polizei meldet hunderte Einsätze und Attacken auf Beamte

München: In Bayern gab es in der Silvesternacht mehrere Zwischenfälle. In München meldet die Polizei rund 700 Einsätze. Demnach versammelten sich etwa 300 teils vermummte Menschen auf der Wittelsbacherbrücke. Sie attackierten Polizisten mit Feuerwerkskörpern und Glasflaschen, fünf Beamte wurden verletzt. Eine Polizeisprecherin teilte mit, die Randalierer seien dem linken Spektrum zuzuordnen. In Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg kam in der Nacht ein 70jähriger ums Leben. Er hatte versucht, einen Brand in einem Carport zu löschen, der vermutlich durch Feuerwerk ausgelöst worden war. Dabei erlitt der Mann einen Kreislaufzusammenbruch und starb.

