Münchner Polizei bekommt nach Brand Hilfsangebote aus Ausland

München: Nach dem Brand auf einem Parkplatz ihrer Diensthundestaffel bekommt die Münchner Polizei Unterstützung aus dem In- und Ausland. Sogar Präsidien aus Österreich hätten Fahrzeuge angeboten, so ein Sprecher. Das Feuer hat am Samstag 23 spezielle Einsatzfahrzeuge für Polizeihunde zerstört. Heute soll die Spurensicherung abgeschlossen werden - die Ermittler vermuten Brandstiftung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 15:00 Uhr