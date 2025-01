Münchner Arzt wegen Vergewaltigung von Patientinnen verurteiilt

München: Weil er Patientinnen vergewaltigt und sexuell missbraucht hat, hat das Landgericht München einen Arzt zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Gastro-enterologen sich in einer Münchner Gemeinschaftspraxis an den Frauen verging, während sie für Darmspiegelungen betäubt waren. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten und eine Verschwörung der Mitarbeiter gegen ihn ins Spiel gebracht.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 31.01.2025 16:00 Uhr