München will mehr Sicherheit im Alten Botanischen Garten

München: Die bayerische Landeshauptstadt will die Sicherheitsmaßnahmen im Alten Botanischen Garten weiter verschärfen. Oberbürgermeister Reiter hat bei einer gemeinsamen Begehung des Parks mit Ministerpräsident Söder drei Maßnahmen angekündigt: Sofern der Stadtrat bei seiner Sitzung im Dezember zustimme, sollen durch entsprechende Verordnungen ein Waffenverbot, ein Alkoholverbot und ein Cannabis-Besitzverbot für den Alten Botanischen Garten erlassen werden. Außerdem will München im Frühjahr drei Sportanlagen errichten, um wieder Normalität in die Grünanlage zu holen. Der Park gilt als als Drogen-Umschlagplatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 14:45 Uhr