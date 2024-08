München verschärft Sicherheitskontrollen auf dem Oktoberfest

München: Für das Oktoberfest wird es infolge des tödlichen Messerangriffs von Solingen schärfere Sicherheitsvorkehrungen geben. Wie Münchens Oberbürgermeister Reiter am Vormittag nach Beratungen mit Bayerns Innenminister Herrmann bekannt gab, sind strengere Kontrollen geplant. Deshalb werde es an den Eingängen zur Wiesn zu längeren Wartezeiten kommen. Sicherheit gehe nun einmal vor, so Reiter. Das Oktoberfest gilt als größtes Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Gäste aus aller Welt an. Es startet in knapp einem Monat. Wiesnchef Baumgärtner wies im BR-Interview auf das ohnehin schon ausgefeilte Sicherheitskonzept der Wiesn hin. Schließlich seien 50 Videokameras auf dem Gelände und weitere in den Festzelten angebracht. Ein Attentäter wie in Solingen würde deshalb auf dem Oktoberfest früh auffallen, so Baumgärtner. Messer, Glasflaschen und Rucksäcke dürfen die Besucher grundsätzlich nicht mitbringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 14:00 Uhr